- Urmatoarea criza in Europa ar putea sa isi aiba originea pe piata imobiliara insa bancile sunt mai bine pregatite sa ii faca fata decat erau in urma cu zece ani, a declarat miercuri Daniele Nouy, presedintele Mecanismului Unic de Supraveghere, infiintat sub tutela BCE, transmite Reuters. Nivelul extrem…

- In urma cu cateva saptamani m-am intors de la greci. E drept, pe insulele lor nu simți in nicun fel criza sau negocierile dure care s-au dus ani buni la Atena pentru scaderea salariilor și pensiilor. Dimitris este proprietarul unei taverne la care ne luam cina. Acum 5 ani radea de prietenul nostru comun,…

- Noul premier spaniol Pedro Sanchez si cancelarul federal german Angela Merkel au afisat sambata, in Spania, o buna intelegere asupra problemei migratiei si au convenit ca Marocul sa beneficieze de un sprijin mai mare din partea UE, in calitate de tara de origine si de tranzit pentru migranti, informeaza…

- Agricultorii romani prognozeaza o criza fara precedent in ultimii 40 de ani pe piata legumelor, care ar urma sa loveasca atat Romania, cat si celelalte tari din Europa in toamna. Din cauza secetei, productia de legume este compromisa.

- Virusul West Nile a fost confirmat la Bacau la un pacient in varsta de 75 de ani. Directia de Sanatate Publica Bacau a alertat institutiile abilitate pentru monitorizarea atenta a situatiei.Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bacau au declarat miercuri ca pacientul a fost internat…

- CEO-ul celei mai mari companii de constructii din Polonia a avertizat ca sectorul, cu resursele suprasolicitate de proiectele noi, risca sa ajunga pe pierdere in cateva luni daca guvernul nu se grabeste sa rezolve problema penuriei de angajati. Nu este prima data cand Dariusz Blocher,…

- Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute, cand Luna inca nu a rasarit, se arata pe site-ul instituției bucureștene. Cea mai spectaculoasa parte a eclipsei, intrarea in umbra și traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din…

- Porsche Inter Auto (PIA), divizia de retail a Porsche Holding pe piata locala, a livrat primul Bugatti vandut oficial in Europa de Sud-Est, un model Chiron cu un pret de pornire de 2,6 mil. euro fara TVA, unui client din Bulgaria. Automobilul este facturat direct de Bugatti, insa livrarea sa a fost…