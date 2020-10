Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile asociate celui de-al doilea val pandemic risca sa afecteze rapiditatea relansarii economice in zona euro, astfel ca sunt necesare masuri suplimentare de facilitare a politicilor monetare, afirma Fabio Panetta, membru al Consiliului executiv al Bancii Centrale Europene (BCE).Banca…

- „Decizia Parlamentului de a mari pensiile cu 40% reprezinta un risc major pentru economia Romaniei și pune in pericol relansarea economica. O noua creștere in zona bugetara ar trebui sa fie exclusa, in condițiile in care economia sufera deja din cauza pandemiei”, arata Camera de Comerț Romano-Germana…

- Sistemul financiar din Romania are resurse sa reziste si sa contribuie la sustinerea efortului de relansare economica, dar acest lucru nu este suficient, a declarat, marti, intr-o dezbatere de specialitate, Leonardo Badea, viceguvernator Banca Nationala a Romaniei (BNR)."Putem spune ca, in…

- „Ne dorim sa se ajunga la decizii la nivel european privitoare la pandemie, privitoare la masurile de protectie sanitara care trebuie luate, la stabilirea unor reguli care sa fie aplicabile la nivel european de tarile Uniunii Europene. Preocuparea noastra de capatai este relansarea economica si sunt…

- Este cea mai rapida contractie inregistrata vreodata intr-un trimestru in tara, dupa ce a cunoscut 30 de ani de crestere continua, depasind-o pe cea declansata de criza financiara din 2008, potrivit Biroului australian de statistici. O tara intra in recesiune cand se inregistreaza doua trimestre…

- Ritmul relansarii economice a Statelor Unite depinde de evolutia pandemiei, a avertizat miercuri, potrivit cotidianului Financial Times, Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala din SUA, anunța MEDIAFAX."Situatia economica depinde semnificativ de evolutia virusului", a transmis…

- In contextul in care foarte mulți romani sunt preocupați de creșterea cazurilor de infectari cu noul coronavirus, dar și de posibilitatea ca autoritațile sa impuna noi restricții, in lupta cu virusul, șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban a transmis un mesaj din care sa reiasa cat se poate de…

- Romania a aflat ce sume va primi pentru relansarea economica, dar și pentru combaterea infecției de coronavirus. Astfel, s-a aflat ca in Romania vor ajunge nu mai puțin de 79,9 miliarde de euro, potrivit unor surse europene citate de G4Media.ro. Romania va primi 79,9 miliarde de euro pentru relansarea…