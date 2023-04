Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de numire a Alinei Albu in funcția de procuror-șef al DIICOT pe o perioada de trei ani, in ciuda avizului negativ dat de CSM. „Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justitiei de numire in functia de procuror sef al Directiei de […] The post Oficial. Alina Albu, noul șef al DIICOT, pentru urmatorii trei ani. Iohannis a semnat decretul de numire in funcție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .