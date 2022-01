164 de oameni au murit in total si peste 2.200 de persoane au fost ranite in timpul protestelor violente din ultima saptamana din Kazahstan, potrivit cifrelor Ministerului Sanatatii kazah, citate de presa de stat, transmite duminica agenția de presa dpa, conform Agerpres. In Almati, cel mai mare oras al tarii si capitala economica, protestele s-au transformat in tulburari si ciocniri care s-au soldat cu cladiri incendiate si magazine devastate. Potrivit unei relatari a televiziunii de stat, 103 persoane – printre care si doi copii – au murit doar in Almati, unde s-au produs cele mai grave violente.…