Oferte speciale de la evoMAG pentru achizitii SICAP evoMAG lanseaza oficial programul de oferte personalizate si speciale pentru cei care fac achizitii din platforma publica online SICAP. Prin alocarea unui departament dedicat achizitiilor SICAP si numeroasele beneficii acordate celor care devin parteneri prin acest program, evoMAG doreste sa ofere produse si servicii de calitate sectorului public. Care sunt avantajele clientilor SICAP in colaborare cu evoMAG? Conform site-ului oficial, evoMAG asigura mai multe beneficii institutiilor, autoritatilor si organismelor care isi cumpara materialele si echipamentele prin SICAP , platforma nationala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

