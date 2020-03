Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a anuntat, luni, ca se vor achizitiona in cel mai scurt timp echipamente de protectie pentru medicii de familie potrivit Agerpres. "Vom achizitiona in cel mai scurt timp si vom duce in toate cabinetele medicilor de familie din Ilfov echipamente…

- Angajații Serviciului de Ambulanța Bacau au facut un apel public catre toți cei care ar putea dona sume, indiferent cat, Asociației pentru Ambulanța pentru achiziționarea de materiale dezinfectante, maști, manuși. „Problema nu este ca nu am avea la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Anunț de presa Data 20 martie 2020 Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITAȚII FIRMEI S.C. RETRO COMPROD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE” S.C. RETRO COMPROD S.R.L., cu sediul in Municipiul Focșani, Str. Leopoldina Balanuța nr. 4, ap. 5, județul Vrancea, cod poștal 620110, Romania, in…

- Comisia a introdus o cerința ca exporturile de echipamente individuale de protecție (EIP) in afara Europei sa aiba loc numai daca sunt autorizate de statele membre, conform unui comunicat de presa, transmis luni, de Comisia Europeana, anunța MEDIAFAX.Masura, adoptata in cadrul procedurii de…

- Comisia a introdus o cerința ca exporturile de echipamente individuale de protecție in afara Europei sa aiba loc numai daca sunt autorizate de statele membre, pentru a proteja disponibilitatea stocurilor unor astfel de echipamente pe piața unica a UE, anunța MEDIAFAX.Masura a fost adoptata…

- Diana Popovici a postat un mesaj cutremurator pe pagina ei de Facebook. Ea este medic ginecolog la Iasi. Iata mesajul ei integral:"Eu in garda de primire, astazi impreuna cu cativa colegi!Sunt informata ca va ajunge in spital o gravida, cu nastere declansata si care a luat legatura (vizita) acum o saptamana…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) efectueaza, in aceasta perioada, actiuni de control la Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) care nu si-au declarat contributia privind cantitatile de deseuri municipale eliminate prin depozitare, precizeaza institutia, intr-o postare pe pagina de Facebook.…

- Cel mai lung tunel din Romania, cu o lungime de aproape trei kilometri, ce urmeaza a fi facut pe traseul din Salaj al Autostrazii Transilvania, are o valoare estimata de peste un miliard de lei, realizarea lui urmand a fi scoasa la licitatie cel mai probabil in luna mai. Potrivit precizarilor…