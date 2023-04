Oferta de Paște, prelungită de RPC Group Dezvoltatorul RPC Group a pregatit proiectul imobiliar mixt de case, apartamente și spații comerciale: RPC Village. Localizat in partea de vest a Timișoarei, in zona Mehala, cartierul rezidențial integreaza in prima etapa 30 construcții de tip duplex avand zid dublu si 52 de apartamente cu strazi asfaltate, trotuare, arbori, iluminat public, 4000 mp de spatii […] Articolul Oferta de Paște, prelungita de RPC Group a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

