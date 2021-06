Stiri pe aceeasi tema

- Un bogat si fericit castigator a platit sambata 28 de milioane de dolari pentru un loc scos la licitatie pentru a-l insoti pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spatial al societatii Blue Origin, care se va desfasura pe 20 iulie, relateaza AFP.Castigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile…

- Un câștigator bogat și norocos a platit sâmbata 28 de milioane de dolari la o licitație pentru a-l însoți pe Jeff Bezos în primul zbor de turism spațial Blue Origin programat pentru 20 iulie, potrivit AFP.Câștigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta doar în…

- Vrei sa licitezi pentru un loc pe o nava spațiala alaturi de Jeff Bezos? Va trebui sa fii rapid - și probabil vei avea nevoie de mai mult de 4 milioane de dolari, relateaza Reuters.Blue Origin a programat sâmbata o licitație live pentru a încheia un proces de licitație care a durat o…

- Anuntul de luni ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin), relateaza EFE. Cel mai bogat…

- Calatoria este stabilita pentru 20 iulie, la doua saptamani dupa ce el va renunta la functia de CEO al Amazon. „De la varsta de 5 ani, am visat sa calatoresc in spatiu”, a scris antreprenorul, luni, pe Instagram. „Pe 20 iulie, voi face aceasta calatorie cu fratele meu. Cea mai mare aventura cu cel mai…

- Fiind una dintre cele trei companii private de explorare a spațiului, pe langa SpaceX și Blue Origin, Virgin Galactic și-a deschis oficial spațioportul din New Mexico cu un zbor inaugurual al avionului spațial VSS Unity, aeronava capabila sa zboare la peste 80 de Km altitudine și sa aterizeze asemenea…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a pierdut titlul de al doilea cel mai bogat om al planetei. Acesta a fost inlocuit de Bernard Arnault, președintele Louis Vuitton. Potrivit urmaririi in timp real a valorii nete intocmit de Forbes, Elon Musk avea o avere estimata de 147,3 miliarde de dolari,…

- Cursa spatiala dintre cei mai bogati doi oameni din lume s-a intensificat si a intrat intr-o noua etapa marti, dupa ce CEO-ul companiilor SpaceX si Tesla, Elon Musk, a ironizat incercarea miliardarului Jeff Bezos de a contesta in instanta un contract major acordat de NASA, informeaza Reuters.…