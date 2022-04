Ofensivă rusă în sudul Ucrainei. Obiectivul invadatorilor Trupele ruse au lansat o ofensiva in sud, in direcția Gulyaipol, regiunea Zaporozhye, a declarat consilierul prezidențial Oleksi Arestovici in emisiunea canalului Feygin Live, relateaza agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. „In cele din urma, fața sudica a gruparii ruse s-a pus in mișcare. Așteptam aceasta zi… Se mișca foarte atent, tarandu-se de-a lungul grupului tactic, in direcția Hulyaipol, regiunea Zaporozhye”, a spus Arestovici. Potrivit estimarilor consilierului, exista aproximativ 10.000 de militari ruși trimiși in aceasta direcție. Arestovici a adaugat ca Forțele Armate ale Ucrainei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

