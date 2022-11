Ofensiva discretă, dar în forță, a grupului de la Buzău Dupa inscaunarea lui Marcel Ciolacu la șefia celui mai mare partid al țarii-PSD, incet, dar sigur, o serie de instituții cheie ale statului roman au trecut sub controlul fiilor Buzaului, dar, in același timp, și cațiva „copilași” au fost infipți in funcții importante in ministere de top. Astfel, dupa grupul de la Cluj, grupul de la Bacau, grupul de la Teleorman, grupul de la Salaj, a aparut și grupul de la Buzau, avandu-l ca vataf pe Marcel Ciolacu. Daca, dupa 1990, numarul buzoienilor care, cat de cat, s-au remarcat in politica romaneasca, ii puteai numara pe degete. Senatorul PSD Ion Vasile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

