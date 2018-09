Stiri pe aceeasi tema

- Trupa de rock americana of Montreal a renuntat la participarea la un festival de muzica din Israel, denuntand o situatie "de apartheid" in aceasta tara, la cateva zile dupa retragerea cantaretei Lana Del Rey de la acelasi eveniment, informeaza AFP. Vineri, artista americana a anuntat ca…

- Liga Campionilor la fotbal, play-off. Se joaca Benfica Lisabona - PAOK Salonic. Meciul conteaza pentru manșa-tur. Trupa greceasca este pregatita de antrenorul român Razvan Lucescu. 21 August 22:00 BATE Borisov – PSV Eindhoven 2-3 Benfica Lisabona – PAOK…

- Intre 16 si 19 august, toti locuitorii Sebesului, precum si oaspetii urbei, sunt invitati sa participe la „Zilele Municipiului Sebes”, editia anului 2018 fiind gazduita in mare parte, la fel ca și in anul precedent, de Parcul Arini. Joi, 16 august, incepand cu ora 19:30, in gradina Muzeului Municipal…

- Va fi pe mai departe, cu sigruanta, acea atmsofera hippie pe care nu o mai gasesti la nici un alt festival din tara, va fi cu siguranta o atmosfera foarte prietenesca, unde mai toti participantii par sa se iubeasca si respecte, dar organizatorii promit mult mai multe pentru aceasta a zecea ediție.…

- Fragmente din realitatea romaneasca, nu din slide-uri Power Point citite de prim-ministrul PSD la televeviziuni de casa, lucruri care se pot vedea cu usurinta, atat din Romania cat si din strainatate, in ciuda acuza. „Campanie halucinanta a PSD: „Simona Halep" a fost huiduita", dar si „Economia creste,…

- Iubiți muzica folk? Sunteți nostalgici dupa sunetele de chitara și voci minunate? Atunci nu puteți rata „Bulci Fest” – ediția a X-a, un festival care reunește nume sonore a acestui gen muzical de pe tot cuprinsul țarii, un festival deja cunoscut in toata țara, intre primele cinci din țara, dupa spusele…

- Trupa britanica Judas Priest, care a concertat duminica, la Romexpo, a publicat pe retelele sociale o inregistrare in care rockerii se plang de calitatea mancarii pe care au primit-o inaintea concertului.

- Cele mai afectate de furia apelor au fost judetele Neamt, Bacau, Suceava, Botosani si Vrancea. Organizatorii colectei au anuntat ca vor primi doar alimente neperisabile, apa imbuteliata, obiecte de cazarmanent (paturi, lenjerii de pat, samd) curate si in buna stare, precum si paturi.