- „Datoria noastra, inclusiv datoria morala, este sa-i protejam, sa le asiguram conditiile necesare pentru a putea invata, sa-i ajutam sa depaseasca traumele prin care au trecut. Razboiul distruge vieti si destine, iar copiii nu se pot apara singuri. Au nevoie de liniste, de siguranta, de parintii lor…

- S-au trait momente emoționante vineri seara la ”Old School Cafe-Pub”, acolo unde artiști din Botoșani și din Ucraina au cantat pentru pace. Daca dincolo de granița nordica a Romaniei rasuna armele, la cațiva kilometri in interiorul țarii s-a auzit muzica.

- Uniți pentru Ucraina-Alba Iulia: 2500 de oameni de bine au facut front comun inspre ajutorarea celor fugiți din calea razboiului Uniți pentru Ucraina-Alba Iulia: 2500 de oameni de bine au facut front comun inspre ajutorarea celor fugiți din calea razboiului „Dragi prieteni, astazi este o zi speciala.…

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a creat un grup public destinat voluntarilor care doresc sa ajute ucrainenii care fug de teama razboiului, intitulat UNITI PENTRU UCRAINA - Єдині за Україну - United for Ukraine, Pana in prezent, s-au inscris circa 50 000 de membri, iar numarul lor creste in fiecare…

- Este aglomeratie in aceasta dimineata in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, judetul Tulcea, acolo unde zeci de persoane din Ucraina au ajuns pentru a trece granita in Romania. Oamenii fug din calea razboiului si cauta adapost in tara noastra pana cand pericolul va trece si se vor putea intoarce…

- VEȘTI BUNE pentru Targoviște,Aninoasa, Șotanga, Vulcana Bai,Dragomirești, Tatarani, Vacarești și Perșinari, a fost semnat primul contract de proiectare și execuție in Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovița The post VEȘTI BUNE pentru Targoviște,Aninoasa,…

- 14 februarie 2022, funcționarea unitaților de invațamant din județul Dambovița The post 14 februarie 2022, funcționarea unitaților de invațamant din județul Dambovița first appeared on Partener TV .

- Deputatul Carmen Holban : Vizita deosebit de importanta pentru județul Dambovița The post Deputatul Carmen Holban : Vizita deosebit de importanta pentru județul Dambovița first appeared on Partener TV .