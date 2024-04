Tot județul Dâmbovița este sub INFORMARE METEOROLOGICĂ de vânt, ploi torențiale și descărcări electrice Tot județul Dambovița este sub INFORMARE METEOROLOGICA de vant, ploi torențiale și descarcari electrice , interval de valabilitate 21.04, ora 15:00 – 22.04, ora 15:00. Potrivit ANM, Fenomene vizate: vant, averse, izolat insoțite de descarcari electrice, iar zona de munte vor fi precipitatii mixte. Respecta recomandarile ! Sisteaza activitatile desfasurate in teren deschis sau la inaltime [...] The post Tot județul Dambovița este sub INFORMARE METEOROLOGICA de vant, ploi torențiale și descarcari electrice first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

