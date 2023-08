Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii a anunțat marți ca a anulat licitația pentru construcția și achiziția a patru corvete militare, caștigata inca din 2019 de compania franceza Naval Group. De atunci, statul roman și compania franceza nu au reușit sa semneze contractul de construcție și livrare a corvetelor militare…

- Ministerul Apararii anunta, marti, ca a anulat licitatia pentru corvetele multifunctionale, castigata in 2019 de asocierea dintre Santierul Naval Constanta - Naval Group, dupa ce ofertantul nu a semnat acordul-cadru, informeaza News.ro."Autoritatea contractanta din Ministerul Apararii Nationale a aprobat…

- ”Autoritatea contractanta din Ministerul Apararii Nationale a aprobat luni, 7 august, anularea procedurii specifice aferente Programului de inzestrare esential "Corveta multifunctionala", propusa prin raport de comisia de evaluare constituita in baza HG nr. 48 din 15 februarie 2018”, anunta, marti,…

- In prima jumatate a acestui an au fost facute peste 400 de perchezitii domiciliare in urma carora peste 200 de persoane au fost trimise in judecata pentru 582 de infractiuni privind traficul de persoane, potrivit unui bilant al Politiei care precizeaza ca Romania este, in principal, tara de origine…

- Reprezentanții instituțiilor academice și culturale europene din Franța, Germania, Olanda, Polonia, Romania și Slovacia, partenere in proiectul NARDIV derulat in cadrul programului Horizon Europe, au lansat proiectul NARDIV, in cadrul reuniunii care a avu

- Nationala Romaniei a coborat un loc, de pe 46 pe 47, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal ( FIFA ), publicat joi. In perioada de la ultima ierarhie a FIFA (aprilie), tricolorii au inregistrat doua remize, ambele in iunie. Prima in deplasare, 0-0 cu Kosovo, a doua cu Elvetia, 2-2, in preliminariile…

- Timp de 7 zile, Caffe Festival EUROPAfest așteapta iubitorii de jazz la jam sessions cu artiști consacrați și talente ale noului val din Italia, Franța, Spania, Germania, Israel, Polonia, SUA, Olanda, Slovenia, Japonia, Ucraina, Australia, Belgia, Bulgari

- Pro TV pariaza pe o noua emisiune de umor cu Cabral. ”Sariți de pe fix” este noul show de divertisment de succes internațional cu care postul vrea sa dea lovitura in acesta vara. 8 comedianți populari de la noi vor intra intr-o competiție amuzanta, plina de umor și surprize, scopul fiind distracția.…