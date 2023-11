Odată cu schimbarea vremii, se înmulțesc cazurile de infecții respiratorii In perioada 23 – 29 octombrie 2023, Județul Bacau s-a confruntat cu o creștere semnificativa a afecțiunilor respiratorii, conform datelor oficiale furnizate de autoritațile sanitare. In aceasta perioada, Județul Bacau a inregistrat un numar total de 1323 de cazuri de Infecții Ale Cailor Respiratorii Superioare (I.A.C.R.S.), pneumonii și bronhopneumonii. Aceste cazuri au fost imparțite pe […] Articolul Odata cu schimbarea vremii, se inmulțesc cazurile de infecții respiratorii apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

