Ocupanții ruși și-au intensificat represiunile impotriva lucratorilor centralei nucleare de la Zaporojie. Mai mulți angajați au fost batuți și duși in direcții necunoscute, in timp ce alții au fost inchiși in subsolul cladirii, informeaza compania ucraineana Energoatom. „Ieri, 8 decembrie, soldații ruși au patruns in incaperea in care se afla Departamentul de Programe Sociale a centralei nucleare Zaporojie, și l-au batut foarte tare pe șeful departamentului, Alexei Trubenkov și pe adjunctul acestuia, Iuri Androsov, in prezența celorlalți angajați. Dupa ce i-au batut, militarii i-au dus intr-o…