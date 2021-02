F. T. Doua incendii, dintre care unul cu urmari tragice, au avut loc in dimineata zilei de ieri in Prahova. In satul Valcele (comuna Colceag), in jurul orei 9, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” au intervenit cu doua echipaje de stingere cu apa si spuma, precum si cu o ambulanta SMURD, pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa. La sosirea acestora,incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 50 de metri patrati, iar in interiorul locuintei a fost gasit un octogenar decedat. Cu aproximativ sapte ore mai devreme (ora 2.15, luni dimineata),…