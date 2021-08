Octogenar arestat pentru că a agresat și corupt sexual trei copii Un octogenar din județul Iași, care locuiește in prezent intr-o comuna de pe raza județului Vrancea, a fost arestat preventiv pentru agresiune sexuala și corupere sexuala a minorilor. Trei copii i-au cazut victime barbatului, fiind vorba despre doua fete și un baiat. In sarcina lui s-au reținut doua infracțiuni de agresiune sexuala și trei infracțiuni […] Articolul Octogenar arestat pentru ca a agresat și corupt sexual trei copii apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

