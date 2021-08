Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul dr. Octavian Jurma atrage atenția asupra pericolului tot mai mare reprezentat de tulpina Delta a virusului Sars-Cov-2. El susține ca orice raceala in perioada urmatoare este cel mai probabil o infectie cu tulpina indiana Delta, care are un tablou clinic asemanator unei raceli severe.…

- „Dominanta Delta a crescut in doar patru saptamani de la 60% la 100%. In aceeasi perioada, am crescut de la 100 de cazuri pe zi pana la 500 de cazuri pe zi si avem o confirmare brutala a faptului ca suntem deja de patru saptamani in valul Delta-4”, a comentat pe pagina sa de socializare cercetatorul…

- Medicii avertizeaza ca orice raceala in perioada urmatoare este cel mai probabil infectie cu tulpina indiana care are un tablou clinic asemanator unei raceli severe. La tineri, COVID-19 Delta evolueaza mai ales cu dureri de cap, dureri de gat, rinoree (curge nasul) si febra. Asta in timp ce numarul…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, sustine ca 1,9 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra in tara in acest an, in octombrie – noiembrie, iar platile pentru proiecte vor incepe imediat. „PSD iar bate campii despre PNRR. 1,9 miliarde…

- Numarul deceselor in urma infectarii cu tulpina indiana (Delta) din Romania a ajuns la 3, dupa ce alte doua persoane au murit, miercuri, anunta Comitetul National pentru Coordonarea Activitatilor privind Vaccinarea, citand date INSP.

- Vaccinurile protejeaza si fața de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2, sustine Andrei Baciu, secretarul de stat in ministerul sanatatii, care citeaza un studiu britanic publicat in revista medicala The Lancet."Un studiu britanic publicat in revista medicala ”The Lancet” arata ca persoanele…

- Epidemiologul Octavian Jurma a afirmat vineri, intr-o postare pe Facebook, ca tulpina contagioasa din India, denumita Delta, va deveni dominanta cel tarziu in luna septembrie, dar mai probabil la finalul lunii august. Totodata, cercetatorul spune ca „tinerii pot confunda usor o raceala cu infectia cu…

- Romania se afla pe locul 40 din cele 70 de state analizate de publicatia Bloomberg sub aspectul rezultatelor obtinute prin campaniile de vaccinare in raport cu evolutia infectarilor provocate de noile tulpini SARS-CoV-2. Cercetatorul Octavian Jurma, biostatistician, e de parere ca tulpinile din Brazilia…