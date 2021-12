Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Octavian Jurma a avertizat, joi, la B1 TV , ca relaxarea restricțiilor de sarbatori va duce la o creștere accentuata a numarului de cazuri dupa vacanța de iarna, cand elevii se vor intoarce in banci, la școala. „Școlile se vor deschide imediat dupa ce vom reveni din vacanța. Deci vom impraștia…

- Intrebat daca vom plati pentru relaxarea de acum, Jurma a raspuns: „Asta, din pacate, va fi o certitudine. Avem niște masuri rezonabile pentru situația ieșirii din valul Delta, dar care creaza vulnerabilitați foarte mari pentru debutul valului Omicron.Ma refer mai ales la aceste petreceri fara restricții…

- Epidemiologul roman Octavian Jurma a stabilit categoriile de persoane protejate in fața Omicron, noua tulpina a virusului SARS CoV-2. Jurma recomanda in continuare vaccinarea ca forma de protecție fața de toate variantele virusului. Specialistul roman a analizat studiile realizate in lume…

- Epidemiologul roman Octavian Jurma a stabilit categoriile de persoane protejate in fața Omicron, noua tulpina a virusului SARS CoV-2. Jurma recomanda in continuare vaccinarea ca forma de protecție fața de...

- Celebrul epidemiolog și cercetator Octavian Jurma a vorbit, miercuri, despre relaxarea restricțiilor, criticand in termeni duri anumite decizii ale autoritaților. Potrivit acestuia, petrecerile permise de Craciun și Revelion vor grabi, de fapt, apariția valului 5 al pandemiei in Romania. Valul 5 va…

- „Momentan, sunt inca foarte multe lucruri necunoscute fața de aceasta noua varianta. Aici ne referim atat la infecțiozitate, la simptomatologia creata de virus, cat și la potențiala rezistența fața de imunitatea preexistenta pe care am dobandit-o fie prin infecția anterioara, fie prin vaccinare. Și…