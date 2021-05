Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trimite la Jocurile Olimpice de la Tokyo cea mai puternica echipa de inot din toate timpurile, dupa ce a anuntat un lot initial de 28 de sportivi olimpici, transmite Reuters. Adam Peaty, campion olimpic si recordman mondial la 100 m bras, este liderul echipei britanice de inot, care…

- Romania și Bulgaria sunt statele din Uniunea Europeana cu cele mai mici costuri cu forța de munca. Fața de media UE, costul cu mana de lucru in cele doua țari este de 3-4 ori mai mica. Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca…

- Cele mai cautate destinatii exotice de vacanta de catre romani in aceasta perioada sunt Kenya, Maldive, Republica Dominicana si Seychelles, a declarat pentru News.ro Sorin Stoica, CEO Eturia, touroperator specializat pe destinatii exotice. Acesta estimeaza ca 3.000 de romani vor calatori in Kenya…

- Compania-mama a CBS, ViacomCBS, a platit intre 7 și 9 milioane de dolari pentru drepturile de difuzare a interviului realizat de Oprah Winfrey cu Meghan Markle și prințul Harry, informeaza hotnews . Harpo Productions, compania de producție a lui Winfrey, a incercat, de asemenea, sa vanda interviul altor…

- Echipa Aston Martin Cognizant F1 a prezentat automobilul AMR21, in cadrul unui eveniment virtual transmis din Londra. AMR21 va concura in Campionatul Mondial al Formulei 1 2021, care va debuta pe 28 martie, in Bahrain. Campionatul Formula 1 este urmarit de milioane de fani din intreaga lume si toata…

- Compania mureșeana AAGES, care deține peste 30 de ani de experiența in proiectarea și fabricarea de instalații de incalzire destinate sistemelor industriale, se extinde pe piața din Egipt prin semnarea unuia dintre cele mai importante contracte din acest an, in valoare de peste 800.000 de euro. Creștere…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida crestere din Europa, mentioneaza ca procesul sau automat de rambursare gestioneaza 95- din cererile de rambursare prin conversie in numerar in doar o saptamana. Wizz Air si-a lansat procesul de rambursare automatizata in luna mai a anului trecut pentru a…

- ​Orange, cel mai mare operator local de comunicații mobile, a anunțat joi o cifra de afaceri în valoare de 304 milioane de euro pentru ultimul trimestru al anului trecut, în creștere cu 1,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior. "Aceasta evoluție este determinata de o creștere…