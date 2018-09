Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Mitropolitana iși sarbatorește sambata, 15 septembrie, cel de-al doilea hram. E praznicul Sfantului Ierarh Iosif cel Nou de la Partos, ocrotitorul Banatului. Credincioșii din tot Banatul sunt așteptați sa se inchine la moaștele sfantului. The post Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, hramul Catedralei…

- Mai mulți pelerini vor reface sambata, 8 septembrie, drumul urmat acum peste patru secole de Sfantul Iosif cel Nou de la Partoș. Pelerinajul va incepe de la manastirea Timișeni-Șag și se va incheia la cea de la Partoș. The post Pelerinaj intre doua manastiri, pe drumul parcurs in 1653 de Sfantul Iosif…

- La 27 august, s-au derulat la Chisinau festivitatile prilejuite de ziua nationala a Republicii Moldova. La 31 august, a fost celebrata si in acest an Ziua Limbii Romane, sarbatoare nationala si la Chisinau, si la Bucuresti. In fine, la 2 septembrie, la Tiraspol, separatistii au celebrat si ei propria…

- Dr. Viorica Chereches, deputat liberal de Maramures a sarbatorit intr-un mod deosebit ziua de 13 august, marcata la nivel mondial drept Ziua Internationala a Stangacilor. “Am sarbatorit copii stangaci, copii speciali.Milioane de stangaci din lumea intreaga se sarbatoresc astazi. Istoria a dat stangaci…

- Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Proroc Ilie in fiecare an pe 20 iulie. Ilie, cunoscut ca fiind un proroc evreu este mentionat in cea de-a treia carte a regilor din Vechiul Testament in capitolele 17-20. In Noul Testament, Mantuitorul nostru, Iisus Hristos aduce aminte de Ilie cand vorbeste…

- Belgianca Alison Van Uytvanck, locul 47 WTA, continua parcursul la Wimbledon și s-a calificat in optimi, dupa ce a trecut de Anett Kontaveit, locul 27, scor 6-2, 6-3. Van Uytvanck, cea care a eliminat-o pe Garbine Muguruza in turul II, a uimit asistența de la Wimbledon. Jucatoarea a sarbatorit victoriile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, duminica, de Ziua Justitiei, un mesaj, precizand ca justitia este un serviciu de interes public si trebuie sa fie in slujba cetateanului. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, duminica, de Ziua Justitiei, un mesaj, precizand…

- Mulți fani peruani, dar și australieni, brazilieni, suedezi și nemți la Soci. S-au bucurat toți de parca ar fi fost niponi la golurile Japoniei. Theodor Jumatate, jurnalist cu 23 de ani de experiența in presa de sport și șef al departamentului Fotbal Internațional la Gazeta Sporturilor, transmite zilnic…