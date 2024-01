Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru carburanți, de Anul Nou pe stil vechi. Astfel, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementari in Energetica (ANRE), litrul de benzina va costa cu 4 banuți mai mult, iar cel de motorina cu 6 de bani mai mult.

- Vești bune pentru șoferi inainte de sarbatori! Prețul carburanților e in ușoara scadere. Iata cat costa astazi, 22 decembrie 2023, benzina și motorina la stațiile de alimentare cu combustibil din Romania!

- Calatoria este o modalitate minunata de a ne conecta cu lumea și de a experimenta noi culturi și locuri. Insa, cand vine vorba despre destinații de calatorie exotice, avem ocazia de a afla ceva cu totul și cu totul special. Aceste locuri ne ofera o incursiune intr-o lume diferita, plina de mister și…

- Autoritațile sanitare din Statele Unite au anunțat ca au aprobat un medicament al grupului american Eli Lilly, foarte așteptat, contra obezitații. Medicamentul, care va fi comercializat in Statele Unite cu numele Zepbound, este sub forma unei injecții, administrata o data pe saptamana. Molecula este…

- Calatoria președintelui Klaus Iohannis in Africa a starnit multe controverse zilele acestea, iar deputatul USR Cristian Seidler nu face excepție. De acord cu toți cei care sunt de parere ca acest tur al președintelui are exclusiv valențe turistice, deputatul USR Cristian Seidler are totuși un regret,…

- Omul care aduce vestea la Radio Iași: Irina Tacu, ghid de Turism la TravelBlitzz Hai la o plimbare ghidata pe ulițele Iașului! Irina Tacu, ghid de Turism la TravelBlitzz, ne-a creionat, in matinal, traseul din weekend Irina Tacu, ghid de Turism la TravelBlitzz, ne-a creionat, in matinal, traseul din…

- Bucureștenii pot respira ușurați in aceasta iarna, deoarece prețul gigacaloriei va ramane neschimbat. Autoritațile au anunțat ca prețul gigacaloriei va ramane la același nivel ca și iarna trecuta, ceea ce inseamna ca cetațenii nu vor fi nevoiți sa plateasca costuri suplimentare pentru incalzirea locuințelor…

- ”Cea mai mare agentie de turism online din Romania, Vola.ro, anunta intrarea pe piata din Bulgaria, unde functioneaza sub brandul Vola.bg. Lansarea in tara vecina reprezinta prima etapa din strategia de extindere la nivel international a companiei sub brandul Vola, compania fiind prezenta si in Polonia…