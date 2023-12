Ocolul Europei, prin Târgurile de Crăciun Viena, Basel, Strasbourg, Bruxelles, Praga, Florența, Barcelona sau Zagreb sunt tot atatea targuri faimoase de Craciun, un tur gastronomic și cultural al Europei extrem de interesant. Oricum, lista targurilor de Craciun este lunga, bani sa ai sa ajungi macar la unul dintre ele. In Europa, peste Ocean, in America și chiar in Asia, in Singapore, targurile de Craciun fac deliciul adulților și copiilor in perioada magica a lunii decembrie. Noi va propunem un tur al targurilor de Craciun din Europa. Wiener Christkindlmarkt – Viena Poate unul dintre cele mai populare targuri de Craciun este cel de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

