Ocol silvic prăduit de un buzoian din Podgoria In timp ce desfașurau serviciul de patrulare in zona de competența, polițiști din cadrul Postului de poliție Podgoria au depistat un localnic in varsta de 52 de ani, care transporta material lemnos. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca barbatul nu deține documente de provenienta a materialului lemnos de esenta carpen si plop. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

