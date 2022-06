Ochiul care nu mai vede (III) Cum de-au cazut taranistii atat de jos? In una dintre sedintele interminabile ale cabinetului Victor Ciorbea,Traian Basescu l-a injurat pe premier si totul a inceput sa se duca de rapa. A fost momentul psihologic ce avea sa decida atat soarta aliantei de la guvernare, cat si viitorul Romaniei, fiindca a pus in fata electoratului, in oglinda, intr-un moment foarte complicat pentru tara, doua personaje politice profund diferite: un papa-lapte si un ghertoi de cursa lunga. Scurtul conflict dintre cei doi a fost suficient pentru a produce in mentalul colectiv o schimbare de directie, ce va deveni… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

