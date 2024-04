Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca nu se pune problema ruperii coalitiei formate din PSD si PNL dupa decizia privind candidaturile separate la Primaria generala a Capitalei. El sustine ca membrii aliantei sunt „mai puternici decat niciodata in momentul asta”.

- Marcel Ciolacu a declarat, marți, intr-o conferința de presa alaturi de Gabriela Firea, dupa ce alianța PSD-PNL a decis retragerea medicului Catalin Cirstoiu din cursa pentru București, ca ar fi fost „inadmisibil” ca PSD și PNL sa arbitreze „cine caștiga, domnul Nicușor Dan sau domnul Piedone”. Președintele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca in prezent Catalin Cirstoiu este candidatul aliantei PSD-PNL la Primaria generala a Capitalei, potrivit spotmedia.ro. El a subliniat ca cele doua formatiuni vor avea candidat comun la alegerile locale din acest an pentru Primaria Bucuresti, iar o discuție…

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Generala a municipiului Bucuresti, Catalin Cirstoiu, a exclus luni o retragere a sa din cursa pentru fotoliul de primar. „Daca stam sa o luam asa, orice lucru care apare intr-un moment are caracter temporar. Din punctul meu de vedere, m-am inscris intr-o lupta pentru…

- Ca alianța PNL - PSD e o una cu scop pur electoral nu mai e un secret pentru nimeni. Cei doi lideri ai PNL și PSD, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu sunt covinși ca vor avea succes maxim la europarlamentare. In unele zone insa exista și alte variante, macar pentru localePNL si USR au incheiat o alianta…

- Potrivit unor surse politice, Marcel Ciolacu a avut o intalnire cu liderii de filiale județene ale PSD, la un hotel din nordul Capitalei. Președintele PSD le-a cerut colegilor de partid sa opreasca orice racolari de la PNL, potrivit stiripesurse.ro. Decizia vine pe fondul deciziei ca PSD și PNL sa candideze…

- Catalin Cirstoiu a declarat miercuri, intrebat ce va face in cele 80 de zile pentru a se face cunoscut și sa caștige alegerile, avand in vedere ca apare pe locul 3 in sondaje, ca va face tot ce poate pentru a fi viitorul primar al Capitalei, dand asigurari ca „finalul acesta va fi”. „Eu de astazi…

- Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale si vor avea loc in iunie, iar PSD si PNL vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare si separat la alegerile locale, au anuntat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, presedinte al Senatului și premierul Marcel Ciolacu, președintele…