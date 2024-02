Ciolanul, broscoiul și intuiția lui Corneliu Coposu: PSD+PNL=F.S.N. Prin faptul ca PSD și PNL vor merge pe o lista comuna de candidați la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, s-a demonstrat ca s-a ajuns la vorbele lui Corneliu Coposu: „Blestemul Romaniei ar fi ca dupa 20-25 de ani, FSN sa se afle și la stanga și la dreapta eșichierului politic”. Insa, s-a uitat ca imediat dupa aplicația din 1989 a aparut Frontul Salvarii Naționale (FSN) din care au facut parte, alaturi de Ion Iliescu și Petre Roman, o serie din liderii politici de azi care susțin ca sunt liberali. Practic, dupa convenția FSN din martie 1992, Petre Roman a fost ales președinte al partidului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

