- Ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, a reafirmat, luni, cooperarea stransa in relatiile militare dintre China si Rusia, in cursul primei intalniri cu un oficial militar rus de dupa revolta de scurta durata a Grupului paramilitar rus Wagner, informeaza agentia The Associated Press.Li Shangfu…

- Impreuna cu reprezentanții CALM, primarul capitalei, Ion Ceban, a avut intalniri astazi cu reprezentanții Consiliului Europei și ai Guvernului, in cadrul carora s-au discutat problemele administrațiilor publice locale. Unul dintre subiectele discutate a fost sporul lunar fix stabilit de Parlamentul…

- Oficiali de top din peste 20 de agenții de informații majore din intreaga lume au avut o intalnire secreta in acest weekend, in marja intalnirii de securitate Shangri-La Dialogue, au confirmat 5 surse, in exclusivitate pentru Reuters.

- Elon Musk se va intalni cu oficiali din China - Va vizita fabrica Tesla din Shanghai. Directorul general al Tesla, Elon Musk, ar urma sa viziteze saptamana aceasta China, prima sa calatorie in statul asiatic din ultimii trei ani, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- China a decis sa interzica folosirea procesoarelor Micron in anumite industrii dupa ce, la inceputul lunii aprilie, a inceput o investigație asupra companiei americane, din rațiuni de riscuri asupra securitații cibernetice a țarii. Decizia este vazuta ca o noua mișcare de tipul „ochi pentru ochi” in…

- 61 de suspecți, potențiali membri ai gruparii mafiote Ndragheta, au fost arestați in Italia. Acuzațiile sunt de frauda, trafic de droguri, infiltrare in treburile guvernului și extorcare de fermieri locali, scrie BBC.

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, s-a intalnit marți, 9 mai, cu membrii comisiilor pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senat și din Camera Deputaților, la sediul MApN. CITESTE SI BREAKING NEWS Prima reacție a celor de la AUR, dupa ce un reprezentant al partidului…

- Adunarea Generala a REPER (Reinnoim Proiectul European al Romaniei) a stabilit sambata, 6 mai, structura Biroului Național al formațiunii politice. Acesta are in componența 25 de membri, respectiv 2 copreședinți, 9 membri aleși pe regiuni, 12 membri aleși pe plan național și 2 copresedinți de la REPER…