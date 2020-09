Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința emit un avertisment tulburator. Daca tempertura medie a suprafeței Pamantului va crește cu un singur grad, nivelului marilor și oceanelor se va ridica cu pana la 2,5 metri, ca urmare a topirii ghețarilor din Antartica. Orașele mari ale lumii ar fi complet distruse.

- British American Tobacco (BAT) a lansat recent in Romania glo Hyper Nativ, o ediție limitata a celui mai inovator dispozitiv de incalzit tutunul din portofoliul companiei de pana acum. Conceptul din spatele ediției limitate glo Hyper Nativ este acela de a explora gusturi și preferințele culturale…

- In varsta de 59 de ani, Timosenko, de doua ori prim-ministru inainte de a fi infranta la alegerile prezidentiale din 2010, a devenit primul politician ucrainean cunoscut care a contractat noul coronavirus. Parlamentul de la Kiev este in vacanta de vara de la mijlocul lunii iulie. "Starea…

- Kit-uri glo Nativ cu design romanesc: kit-urile in ediție limitata glo™ Hyper Nativ reunesc tehnologia inovatoare de incalzire a tutunului și creativitatea a 4 artiști romani: Argaetic, Nimurad, Bararu și Boțcau4 variante de design de referința: folosind materiale de cea mai buna calitate și un finisaj…

- Un grup de medici de la un spital din New York a descoperit ca inducerea hipotermiei terapeutice poate salva pacientii critici cu Covid. Medicii au aplicat metoda doar pe 4 pacienti conectati la ventilatoare. Mai multi medici de la un spital din New York au descoperit ca inducerea hipotermiei terapeutice…

- Duminica, 5 iulie, vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii. Vor fi innorari temporar accentuate, averse pe arii relativ extinse, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și izolat grindina. Excepție vor face regiunile estice și vestul extrem al…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in aceasta vara și la ce temperaturi sa ne așteptam. Și, potrivit calculelor, avem in fața temperaturi record și una dintre cele mai calduroase veri din istorie. De altfel, aceștia trag un semnal de alarma in legatura cu stratul de gheața din Antartica, care…