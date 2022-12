Stiri pe aceeasi tema

- „Aventura” militara dezastruoasa a lui Vladimir Putin in Ucraina a ridicat o noua perspectiva, aceea ca guvernarea lui, de 22 de ani, s-ar putea apropia de sfarșit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Alla Pugaciova, regina muzicii pop sovietice, a declarat luni ca se afla in Israel, la trei saptamani dupa ce a denunțat razboiul din Ucraina al președintelui Vladimir Putin pentru ca a transformat Rusia intr-o paria globala, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Occidentul elaboreaza scenarii pentru dezlantuirea unor noi conflicte in spațiul CSI, in timp ce cele deja existente, de exemplu, intre Rusia și Ucraina, sunt rezultatul prabușirii Uniunii Sovietice, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, joi, in timpul unei intalniri prin videoconferinta cu…

- ONU isi exprima marti ingrijorarea fata de informatii cu privire la aproape 2.400 de arestari - in mai putin de o saptamana- - la manifestatii, in Rusia, impotriva mobilizarii partiale ordonate de catre presedintele rus Vladimir Putin in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent…

- Cehia a anuntat ca nu le va elibera vize umanitare rusilor care fug din Rusia pentru a evita mobilizarea anuntata de Vladimir Putin in Razboiul rus din Ucraina, insa Germania a anunat ca este pregatita sa-i primeasca, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, la Bruxelles, intr-o conferința de presa cu secretarul de stat american Anthony Blinken ca Rusia a implicat 80% din forțele sale terestre in razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina urmareste sa ceara Rusiei despagubiri de razboi in valoare de peste 300 miliarde de dolari, potrivit unei declaratii a ministrul justitiei ucrainean, Denis Maliuska, citata vineri de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”Mulți susțin acum ca Rusia incalca dreptul internațional. Eu cred ca acest lucru nu corespunde deloc realitații”, a declarat președintele Vladimir Putin, raspunzand la intrbarile in plenul Forumului Economic Estic de la Vladivostok. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…