- Occidentul aplica ''duble standarde'' atunci cand vine vorba despre incalcarile drepturilor omului in lume, lucru evidentiat in special prin raspunsul dur si rapid la invazia rusa din Ucraina, releva raportul anual al organizatiei neguvernamentale Amnesty International, prezentat luni, transmit Reuters…

- Astazi se implinește un an de la declanșarea razboiului de catre Rusia pe teritoriul Ucrainei. Prima Doamna a Ucrainei Olena Zelenska a cerut miercuri ca Rusia sa fie trasa la raspundere pentru incalcari ale drepturilor omului in razboiul din Ucraina, intr-o interventie video la Natiunile Unite.

- Intensa mobilizare internationala pentru apararea drepturilor omului in Ucraina dupa invazia rusa trebuie extinsa si la alte tari unde aceste drepturi sunt incalcate, pledeaza organizatia neguvernamentala Human Rights Watch, care a dat joi publicitatii raportul sau anual in domeniul respectiv, potrivit…