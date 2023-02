In timp ce Occidentul a trecut Rubiconul și furnizeaza tancuri de lupta Ucrainei, merita sa luam in considerare, in mod realist, diferitele scenarii pentru sfarșitul razboiului. Scenariul victoriei ucrainene: expulzarea trupelor rusești, inclusiv din Crimeea și autoproclamatele „republici” din Donbas anexate de Rusia. Dar nu aceasta a fost intotdeauna poziția lui Zelenski. In primele zile […] The post Occidentul a trecut Rubiconul.Cum se va incheia razboiul din Ucraina? first appeared on Ziarul National .