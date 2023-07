Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul oficial al trupei Coldplay a postat pe pagina oficiala de Instagram un mesaj in care anunța turneul din Europa in 2023 și țarile in care vor concerta. Printre acestea se afla și Romania. Potrivit mesajului postat alaturi de un filmuleț in care apar steagurile țarilor in care vor canta, trupa…

- Sebastien Loeb si pilotul spaniol Cristina Gutierrez Herrero vor incepe sa concureze pentru Dacia in 2024, in fazele de teste pentru raliul Maroc. Cele doua prototipuri, care vor fi pregatite de echipa ProDrive, ar urma sa fie dezvaluite la inceputul lui 2024.Cu Dacia, "planul este de a participa la…

- Singura companie care a dorit sa efectueze zboruri regulate pe noul aeroport de la Brașov, Dan Air, a anunțat ca iși continua activitatea in ciuda conflictului pe care l-a avut cu Romatsa. ”Buna ziua dragi pasageri, Mulțumita susținerii dvs. constanta vom continua operarea pe aeroportul Brașov. Prin…

- Ministerul Apararii din Regatul Unit a declarat sambata ca statul rus se confrunta cu cea mai mare amenintare de securitate din perioada recenta, dupa revolta impotriva Moscovei a grupului de mercenari Wagner, relateaza Reuters.

- Compania romaneasca de calatorii implineste in acest an trei decenii de existenta, timp in care a deservit peste patru milioane de calatori si peste cinci sute de companii pentru calatorii de afaceri, a vandut peste un milion de bilete de avion si peste doua milioane de vacante. ”In anul 2022, Eximtur…

- Wizz Air iși reorganizeaza activitatea și, conform datelor din sistemul de rezervari, nu va mai zbura de la finalul lunii octombrie 2023 spre mai multe destinații europene de pe aeroporturile romanești. Din București, Wizz Air nu va mai zbura spre aeroporturile din Aarhus (Danemarca), Alghero (Italia),…

- Anul Capitalei Europene a Culturii aduce la Timisoara o sumedenie de oaspeti care, mai ales in la final de saptamana, atunci cand au loc si mai multe evenimente culturale, ocupa toate spatiile de cazare disponibile. In conditiile in care, sezonul estival este abia la inceput, asteptarile specialistilor…

- Parcurile urbane sunt o parte importanta a retelei complexe de ecosisteme urbane si ofera servicii semnificative. Impreuna cu celelalte tipuri de spatii deschise, ele nu trebuie considerate un lux. Parcurile sunt bunuri comune care aduc oameni diversi impreuna, contribuind la crearea unui spirit de…