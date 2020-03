Obturaţia dentară In urma controlului in cabinetul stomatologic, medicul poate depista carii la nivelul dinților printr-un examen clinic al cavitații bucale cu ajutorul oglinzii, sondei și al suportului radiologic (radiografie panoramica, retroalvelare sau bitewing). The post Obturatia dentara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caria dentara apare ca o formațiune de culoare alba, apoi maronie sau neagra, ulterior devenind cavitate. Demineralizarile dentare sunt zone mai ușor afectate de procesul carios. Caria dentara in prima faza este la nivel de smalț dentar și nu da simptomatologie, adica nu doare. The post Caria dentara,…

- Deputatul Pro Romania (ex-PSD) de Timis Adrian Pau sustine ca el l-a convins pe ministrul de Finante, Florin Citu, sa aloce partidului lui Victor Ponta un milion de lei pe luna de la buget. Pau dezminte astfel o intelegere in acest sens intre Victor Ponta si premierul Ludovic Orban. The post Nu a fost…

- Hoți „inteligenți”, la Timișoara. Dupa ce au furat o bicicleta din zona strazii Telegrafului, aceștia s-au dus sa o vanda in Piața Badea Carțan, practic in aceeași zona din urbea de pe Bega. Hoții nu sunt iubitori ai pedalatului sau au vrut sa scape repede de „prada”. Altfel nu se explica cum au ajuns…

- Este Cod galben de ceața și sunt depuneri de chiciura in Timiș, Arad și Bihor. Șoferii trebuie sa circule cu atenție, pentru ca in partea de Vest a țarii carosabilul este umed, iar pe unele șosele este prezent și un strat fin de zapada. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben…

- Un centru de zi de recuperare și o casa de tip familial, pentru 12 copii care au nevoie de asistența permanenta, vor fi construite la Timișoara. Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra a semnat contractul. „Cand vine vorba de copii, nicio munca nu e prea grea”, scrie Calin Dobra pe Facebook.…

- Mihai Margineanu canta de ți se rupea inima și ne povestea cum „Jeana nu e moarta, ci Jeana se transforma”. Așa și cu PSD-ul. PSD nu e mort. El nu va fi mort niciodata, atata vreme cat statisticile europene ne vor arata ca mai avem cetațeni cu buda in fundul curții intr-un procent peste pragul electoral…

- Consiliul Local Timisoara a aprobat in ultima sedinta de plen din acest an modificarea tarifelor percepute populatiei pentru serviciile de salubrizare. Incepand de luna viitoare, tarifarea se va modifica, in sensul ca taxarea se va face diferentiat, pe deseuri reciclabile si deseuri reziduale. Locatarii…

- Universitatea Politehnica Timișoara a semnat un nou acord de colaborare cu o institutie similara din Serbia, de aceasta data cu Universitatea din Nis. Noul acord cadru de colaborare a fost semnat de rectorii celor doua instituții de invațamant superior, prof.univ.dr. Dragan Antic și prof.univ.dr.ing.…