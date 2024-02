Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 6 februarie, la Casa Fotbalului s-au stabilit, prin tragere la sorți, duelurile pentru barajul de promovare in Liga 3, ediția 2024-2025.. Conform Hotararii Comitetului Executiv din 29 mai 2014, promoveaza din Liga 4 in Liga 3, campionatul editiei 2024/2025, cele 21 de echipe castigatoare ale…

- Potaissa Turda va evolua maine și poimaine, contra celor de la CSM Odorheiu Secuiesc, in doua partide amicale ce se vor juca in sala „Gheorghe Barițiu” din Turda. Primul meci va avea loc vineri, de la ora 18:00, iar cel de-al doilea se va juca sambata, de la ora 11:00. Sunt singurele partide amicale…

- Județele cu cei mai mulți prosumatori din Romania. Timișul și Aradul, in Top 3, Caraș-Severin, pe ultimul loc. Febra panourilor fotovoltaice a cuprins toata țara și, in acest moment, nu exista vreun...

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest anunța ca cele patru județe din vestul țarii pe care le intermediaza la accesarea de bani europeni au reușit sa depașeasca suma alocata inițial pe Regio-POR 2014-2020. Timișul, Aradul, Hunedoara și Caraș-Severin au ajuns la un procent de 113% rata de absorbție…

- Procurorii DIICOT Biroul Teritorial Caraș-Severin, impreuna cu polițiștii SCCO Caraș-Severin au descins in mai multe locatii cu 26 de mandate de aducere pentru membrii unui grup infractional organizat care alterau artificial contoarele aparatelor de jocuri de noroc, cu sprijin din interior, pentru a…

- BARAJ… Se cunosc o parte a potențialilor viitori adversari ai campioanei din Liga 4 Vaslui. Comstar Vaslui a terminat sezonul de toamna neinvinsa in Liga 4 Vaslui, cu 9 victorii și un rezultat de egaltiate, și are cele mai mari șanse de a obține “biletele” pentru barajul de promovare in Liga 3. Vasluienii…

- Guvernul a aprobat astazi volumele maxime și prețurile compensate la energie pentru consumatorii casnici, aplicate in perioada noiembrie 2023 - martie 2024. Astfel, in cazul gazelor naturale, va fi compensat de catre stat tariful pentru primii 180 m3/luna, sau pina intr-un plafon de 90 m3/luna pentru…

- Meciul Isarel - Romania decisiv pentru calificarea la Euro 2024 se va disputa sambata, 18 noiembrie, pe teren neutru, la Felcsut (Ungaria), in condiții de securitate maxima. Naționala Romaniei se va caza la Budapesta, la hotelul Hilton, acolo unde a locuit și cu ocazia partidei cu Belarus (0-0). Israel…