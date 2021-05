Stiri pe aceeasi tema

- Uber a lansat a cincea ediție din Enciclopedia anuala a lucrurilor uitate și gasite in mașini. Bucureștiul este orașul din Romania in care oamenii tind sa uite obiecte cel mai des, fiind pe locul 4 in Europa. Cele mai frecvent uitate 10 obiecte in Uber, in Romania sunt: telefonul sau camera…

- Gest de omenie al polițiștilor timișeni, in prag de Paște. Oamenii legii au organizat o campanie umanitara pentru a ajuta doua familii cu mulți copii, de sarbatori. Una dintre ele a ramas fara casa chiar de Craciun, in urma unui incendiu.

- Marea Arctica, de pe care gheata dispare sub efectul incalzirii climei, contribuie in mod direct la ninsorile abundente din Europa, cum ar fi episodul glacial supranumit ''Bestia din Est''. Oamenii de știința au descoperit ca acest fenomen a dus la apariția valurilor de frig de pe continent.

- Marea Arctica, de pe care gheata dispare sub efectul incalzirii climei, contribuie in mod direct la ninsorile abundente din Europa, cum ar fi episodul glacial din 2018 supranumit ''Bestia din Est'', conform unui studiu publicat joi, relateaza AFP. Acest eveniment, care…