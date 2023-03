Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua zi consecutiv, angajații de la Secția Drumuri Naționale Bacau au fost nevoiți sa intervina pentru colectarea zecilor de anvelope uzate, abandonate de șoferii de autocamioane pe marginea unuia dintre cele mai tranzitate drumuri naționale din zona Moldovei: E 85. Dincolo de disconfortul…

- Centrul Regional de Ecologie Bacau a sesizat, in mod repetat, in ultima perioada, faptul ca in zona comunei Letea Veche sunt abandonate deșeuri provenite din dezmembrari auto. De obicei, CRE sesiza Primaria și Garda de Mediu, iar administrația locala se ocupa de strangerea deșeurile aruncate. „Fara…

- Puteți dona pentru persoanele afectate de cutremurul din Turcia și Siria la sediul Primariei municipiului Bacau, str. Marașești nr. 6, și la Direcția de Asistența Sociala (DAS) din str. Ștefan cel Mare, nr.17A. Lista cu produsele necesare: 1. Saltele 2. Paturi 3. Haine și incalțaminte de iarna 4. Coșuri…

- Incepand de astazi, 30 ianuarie pana in data de 24 februarie, un numar de 19 elevi de la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” Falticeni vor efectua stagiul de practica la structurile de paza si protectie institutionala ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Stefan cel Mare” Bacau.…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției orașului Buhuși, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale și criminaliști, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau, au descins in 10 locații din orașul Buhuși. Polițiștii au pus in executare 10 mandate…

- In perioada 3-7 Ianuarie 2023 la Voroneț, județul Suceava, s-a desfașurat Tabara Naționala de Fizica , Astronomie și Astrofizica „Marin Dacian Bica”, organizata de ISJ Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Societatea Științifica „Cygnus” – centru UNESCO , in parteneriat cu Colegiul…

- * eminenta profesoara a fost deschizatoarea de drum a invațamantului secundar de fete din Bacau La mormantul din Cimitirul Central din Bacau, un grup reprezentativ de eleve și elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau au organizat o ceremonie de omagiere a regretatei profesoare…

- Evenimentul organizat de catre Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Ștefan cel Mare” Bacau și Gruparea de Jandarmi Mobila „Alexandru cel Bun” Bacau a reunit nu mai puțin de 70 de elevi dornici sa ne cunoasca. Apropierea sarbatorilor de iarna a reprezentat o buna ocazie sa invitam copiii pentru a petrece…