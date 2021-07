Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a schimbat obiceiurile de vacanta ale romanilor din mediul urban, 2020 fiind anul vacantelor mai rare, petrecute alaturi de familie si prieteni in locuri izolate din tara, conform unui nou studiu realizat de o agentie de media, potrivit Agerpres. Daca anul trecut 6 din 10 utilizatori de…

- Elena Mateescu, directorul ANM, a vorbit la Antena 3 despre temperaturile caniculare record care vor lovi Romania in urmatoarea perioada si cand ar fi bine sa programam un concediu in tara. Valul de caldura care a provocat incendii in Europa ajunge și in Romania. Ne vom confrunta cu maximele…

- 86% dintre romanii intervievați intr-un studiu TransferGo considera ca prietenii și rudele lor plecate la munca in afara țarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1.000 euro in Romania. Astfel, daca 60% dintre cei intervievați considera ca bugetul romanilor din diaspora se va…

- VEȘTI BUNE pentru romanii ce aleg sa-și petreaca mini-vacanța de RUSALII in Bulgaria. De ce gratuitate pot beneficia aceștia VEȘTI BUNE pentru romanii ce aleg sa-și petreaca mini-vacanța de RUSALII in Bulgaria. De ce gratuitate pot beneficia aceștia Duminica, 20.06.2021, vehiculele rutiere de transport…

- Cozi uriașe s-au format, sambata, inca de dimineața, la intrarea in Grecia. Mai mulți romani care au plecat in vacanța au așteptat cateva ore pentru a trece granița la Kulata- Promachonas. „Ceea ce se intampla acum este o dovada de lipsa de respect pentru turiști”, susțin oamenii pe rețelele de socializare.…

- Incepand din 1 iunie, autoritatile turce au revizuit conditiile de intrare in Republica Turcia, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, persoanele care sosesc in Turcia, pot fi supuse, in mod aleatoriu, unei testari moleculare tip PCR. Noile masuri intrand in vigoare marti, 1 iunie. Citește și Concediu…

- Insulele Maldive raman o destinație de vacanța populara, chiar și in pandemie. Romanii se afla in topul turiștilor din Maldive in 2021. In aceasta țara, ponderea turismului in PIB trece de 50%, prin urmare guvernul e hotarat sa ii dea un impuls. Pentru a ramane in concordanța cu obiectivul sau de a…

- Pavel Bartoș și Anca sunt casatoriți din 2003 și au impreuna trei fete. Casnicia lor este una dintre cele mai solide și discrete, iar cei doi apar destul de rar impreuna in public. Recent, prezentatorul de la „Romanii au talent” a vorbit despre ce se intampla in familia lui.Pavel Bartoș a fost invitat…