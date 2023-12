Obiceiuri de Anul Nou la români Simboluri, colinde si obiceiuri pagane marcheaza, in datina romaneasca, ultima zi a anului vechi si prima a celui nou. In Muntenia se umbla cu capra, in Moldova cu ursul, „mascatii” sunt in Bucovina, iar in noaptea dintre ani se pun vasc, struguri si smochine pe masa, pentru belsug. Perioada cuprinsa intre Craciun si Boboteaza a […] The post Obiceiuri de Anul Nou la romani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

