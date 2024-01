Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram, fosta concurenta din sezonul 6 America Express, s-a pozat intr-o ipostaza romantica alaturi de iubitul ei, Mario Fresh. Cei doi au plecat in vacanța pentru momente de relaxare și odihna, insa nu au uitat sa iși țina la curent fanii cu cele mai importante evenimente din viața lor.

- Alexia Eram și Mario Fresh și-au inceput anul cum nu se mai putea mai bine. Cei doi au plecat intr-o binemeritata vacanța departe de Romania. Fosta concurenta de la America Express și iubitul ei au ales o destinație extrem de populara in randul vedetelor.

- In ediția cu numarul 36 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 13 decembrie 2023, Alexia Eram și-a ieșit din minți. Concurenta s-a enervat la culme in momentul in care a vazut ca nu reușește sa gaseasca o mașina care sa ii duca la destinație.

- Alexia Eram a dezvaluit, in urma cu puțin timp, ce salariu are. Concurenta de la "America Express" a precizat cat caștiga lunar in urma campaniilor prezentate de ea. Iata ce declarații a facut, in urma cu puțin timp, Alexia Eram!

- Tensiunile cresc de la o ediție la alta, iar presiunea iși spune cuvantul chiar și in echipele bine sudate. In ediția din aceasta seara, in timpul jocului de amuleta, Alexia Eram a izbucnit in lacrimi. Ce a suparat-o atat de tare pe concurenta.

- Alexia Eram nu mai are rabdare! Fiica Andreei Esca are planuri mari in acest moment și il face atent pe Mario Fresh la dorințele sale: iși dorește sa se marite. Vedeta a facut anunțul chiar la America Express, ca sa auda și iubitul ei. Concurenta vrea sa primeasca inelul de logodna cat mai repede. Alexia…

- Alexia și Aris Eram formeaza o echipa puternica la America Express - Drumul Soarelui. Cei doi au reușit sa impresioneze telespectatorii cu ambiția, energia pozitiva și educația de care au dat dovada. Iata care este motivul pentru care tanara nu a mers in cea mai senzaționala aventura din viața ei alaturi…

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de ani buni și nu de puține ori au fost intrebați daca s-au gandit la momentul in care vor face marele pas. Artistul i-a oferit iubitei sale un inel, in urma cu ceva timp, la care Alexia Eram nu renunța niciodata.