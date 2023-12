Obezitatea la adolescență, cauză a cancerelor la aproape toate organele Obezitatea și supraponderea se plaseaza intre primii patru factori de risc de deces și numeroase boli. Un nou studiu arata ca tinerii cu indicele de masa corporala (IMC) ridicat in timpul adolescenței, prezinta un risc de trei-patru ori mai mare de a dezvolta unele forme de cancer la varsta adulta. Cercetatorii de la Universitatea Goteborg aduc probe privitoare la influența negativa a obezitații asupra sanatații, in special in apariția cancerului. In acest studiu au fost incluși 1,4 milioane de barbați, monitorizați intre 1968 și 2005, cand aveau varste intre 16 și 25 de ani. Dintre aceștia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

