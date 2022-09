Stiri pe aceeasi tema

- Caravana "Sanatatea vine la tine", proiect al Aliantei Pacientilor Cronici din Romania, cu focus pe boli cardiovasculare si diabet, a testat in perioada mai-iulie a acestui an 1.229 de persoane din mediul rural.

- Un studiu clinic arata ca medicamentul cu administrare orala, sotorasib, a redus riscul de progresie a cancerului pulmonar in comparație cu chimioterapia. Rezultatele vor fi prezentate luni, la reuniunea anuala a Societații Europene de Oncologie Medicala (ESMO) de la Paris, potrivit 360medical.ro…

- Criza energetica de la nivel internațional este greu de gestionat, insa nici nu se cauta soluții alternative sau cel puțin nu vedem masuri clare la nivel național prin care panourile fotovoltaice sa poate fi instalate și puse in funcțiune mai ușor. Numarul celor interesați sa instaleze panouri fotovoltaice…

- Romanii cumpara fructe și legume de doua-trei ori pe saptamana, majoritatea de la piața, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Malagrow Romania. Jumatate dintre consumatori prefera produsele romanești, iar doua treimi dintre respondenți ar plati mai mult pentru acestea. Rezultatele sondajului…

- Caravana “CE VOR ROMANII” impreuna cu președintele CNC, Claudiu Tarziu și prim-vicepreședintele, Marius Lulea, au fost prezenți in filiala AUR Maramureș pentru a lua pulsul problemelor și intereselor maramureșenilor. „Le mulțumesc pe aceasta cale pentru mesajele de incurajare pe care le-au transmis…

- Sancțiunile impuse Rusiei au saracit romanii și au imbogațit petroliștii austrieci, deopotriva cu statul roman. La conferința de presa de ieri, conducerea OMV Petrom nu a precizat o data pentru inceputul exploatarii de gaz din Marea Neagra, nici daca firma mama mai sponsorizeaza, ca pe vremea lui Rainer…

- Ortodonția este una dintre ramurile stomatologiei care a evoluat foarte mult in ultimele decenii. Materialele și tehnicile utilizate, precum și perspectivele de tratament contribuie in prezent chiar și la rezolvarea celor mai complexe cazuri. Daca te confrunți cu dinți aflați in poziții vicioase sau…

- Robert Danca va fi in continuare manager al Maternitatii Cuza Voda din Iasi pentru urmatorii 4 ani. Astazi a avut loc sustinerea publica a proiectului de management, fiind notat de comisia de concurs cu 9,86. Acesta a fost singurul candidat. "In cadrul proiectului au fost prezentate elementele de monitorizare…