Obezitatea ”atârnă” greu în Uniunea Europeană, avertizează OMS Obezitatea ”atarna” din ce in ce mai greu in Europa: un cetațean din șase e considerat obez și mai mult de jumatate dintre adulții din UE sunt supraponderali, transmite Euronews. Obezitatea este o grava problema de sanatate publica, deoarce marește riscul de boli cronice cum este hipertensiunea , diabetul, bolile coronariene și unele cancere. In medie, in Uniunea Europeana, supraponderea și obezitatea reduc speranța de viața cu aproape trei ani, potrivit OCDE (Organizația de cooperare și dezvoltare economica). De asemenea, estimarile recente sugereaza ca supraponderea și obezitatea sunt la originea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

