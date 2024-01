Procurorii Mihaiela Iorga-Moraru si Remus Iulian Popa au fost sabotați de Secția pentru procurori a CSM de unde au iesit cu avize negative. Cei doi urmeaza sa susțina un nou interviu la Ministerul Justiției. Libertatea justiției, pusa sub semnul intrebarii In urma interviului, Alina Gorghiu va decide daca va menține propunerile de numire a lui Iorga-Moraru la sefia Sectiei I DNA și a lui Popa la conducerea Sectiei de urmarire penala din PICCJ. In acest context, avizul negativ oferit de CSM nu are valoare. Horodniceanu, iertat de procurorii din CSM Avizul negativ oferit de CSM nu este privit cu…