Clipe de coșmar pentru Oana Zavoranu! A descoperit cu stupoare ca i s-a furat cainele, chiar din curtea clinicii pe care o conduce. Bruneta le-a dat termen celor care i-au furat animalul de companie, amenințandu-i ca va merge la poliție in cazul in care Ozzy nu va fi inapoiat in mai puțin de o ora.