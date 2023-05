Stiri pe aceeasi tema

- Jador a dat de probleme, dupa ce a primit bani falși la un eveniment. Daca la inceput situația a amuzat pe toata lumea, ulterior s-a dovedit faptul ca lucrurile au fost mai grave decat ar fi parut. Dupa ce a primit banii, neștiind ca sunt falși, cantarețul i-a dat mamei sale. Ei bine, femeia a sfarșit…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis ordin de inghețare pe un imobil, situat intr-o zona rezidențiala din mun. Chișinau și un automobil de lux, in valoare de 9 milioane 755 de mii de lei, saptamana trecuta. Este vorba despre un dosar de spalare a banilor din gestiunea…

- O tanara in varsta de 24 de ani din mun. Orhei a fost condamnata la o pedeapsa sub forma de 150 de ore de munca in folosul comunitații, pentru ca și-a snopit in bataie soacra. Sentința a fost pronunțata de magistrații Judecatoriei Orhei. Astfel, potrivit materialelor cauzei, incidentul s-a produs la…

- Pacienții din Sudan sunt prinși in spitale fara electricitate și apa, iar unii dintre cei care au nevoie de ingrijiri au fost evacuați, relateaza BBC . Totul, in timp ce luptele armate din țara africana au continuat luni, 17 aprilie, pentru a treia zi la rand. „Am crezut ca vom muri pe strada”, a povestit…

- Conflictul dintre Regele Charles al III-lea și fiul sau cel mic, Prințul Harry, nu pare nici pe departe sa se fi stins… Jurnalistul Robert Jobson vine cu noi detalii, in cartea sa lansata recent, intitulata „Regele nostru: Charles al III-lea”, care iși propune sa scoata la lumina noi detalii despre…

- Potrivit informațiilor publicate intr-o noua carte, prințul Harry l-ar fi „injurat” pe tatal sau, regele Charles, in timpul unei dispute explozive pentru bani. Dupa ce și-ar fi pierdut cumpatul cand cererile sale repetate de fonduri nu au fost indeplinite, Harry și-ar fi exprimat frustrarile fața de…

- Luna aprilie nu vine cu cele mai bune vești pentru o zodie! Acești nativi vor fi stresați din cauza banilor in perioada urmatoare, motiv pentru care vor trece prin multe momente grele. Ei vor avea nevoie de ajutorul celor dragi pentru a trece cu bine peste toate. Cine sunt ghinioniștii. Norocul nu este…

- Soția lui Andi Moisescu, Olivia Steer, este citata in fața judecatorilor, intr-un dosar inceput inca din 2019, care, in ultimul an, s-a amanat din cauza unui expert care n-a dat doi bani pe dispozițiile instanței.