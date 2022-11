Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu ține constant legatura cu fanii sai și in ultimele zile, le-a facut o serie de marturisiri. De aceasta data, vedeta nu a ezitat sa ii critice pe cei care pun preț doar pe latura materiala, fara sa le pese de evoluția pe plan spiritual.

- Oana Zavoranu a ținut sa le mulțumeasca urmaritorilor ei din mediul online. Vedeta a fost implicata de-a lungul timpului in mai multe scandaluri, insa a reușit sa treaca peste toate problemele din viața ei și sa se bucure una dintre cele mai bune perioade de pana acum. Oana Zavoranu a postat pe rețelele…

- Oana Zavoranu a fost implicata, de-a lungul timpului, in multe scandaluri, care s-au desfașurat de cele mai multe ori sub privirile atente ale publicului. Insa, vedeta a reușit sa treaca peste toate aceste neințelegeri, și sa ramana aproape de familia sa. De aceasta data, a publicat o fotografie cu…

- Dupa ce a spus ca regreta cearta cu mama sa, Marioara, Oana Zavoranu surprinde pe toata lumea cu un nou mesaj. Actrița le cere scuze celor pe care i-a jignit de-a lungul timpului. Vedeta surprinde pe toata lumea cu schimbarea sa din ultima perioada, mai ales dupa ce a marturisit ca s-a apropiat din…

- Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializae, cu un mesaj dedicat regretatei sale mame, Marioara Zavoranu. Cele doua au fost ani de zile in scandal, iar vedeta a spus multe cuvinte drureroase la adresa celei care i-a dat viața. Recent,Oana Zavoranu și-a surprins…

- In mijlocul scandalului in care este implicata cu o fosta partenera de afaceri, Oana Zavoranu le-a transmis un mesaj despre credința fanilor ei. Se pare ca vedeta și-a regasit credința in Dumnezeu, dar a ținut sa precizeze ca nu s-a „pocait” și a transmis o ințepatura la adresa unei vedete celebre din…

- Iulia Albu a atras atenția cu cea mai recenta fotografie postata pe rețelele de socializare. Vedeta in varsta de 41 de ani nu apare de data aceasta in vreo ținuta extravaganta, ci e surprinsa in brațele iubitului.Mike și Iulia Albu sunt protagoniștii unei imagini alb-negru. Amandoi privesc fix catre…

- Gabriela Cristea a publicat pe contul de Instagram o postarea care a atras atenția internauților. Mesajul pe care l-a transmis prezentatoarea TV prin intermediul unei imagini a generat o mulțime de reacții din partea fanilor. Hai sa vezi despre ce este vorba.