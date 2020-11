Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, noi acuzații grave! Oana Zavoranu da de pamant cu influencerițele din Romania și arunca cuvinte grele la adresa lor! ”Querida” nu are de gand sa se opreasca pana cand nu le va scoate ”aerele” din cap! Mesajul incredibil postat pe rețelele de socializare!

- Oana Zavoranu a luat in vizor o alta vedeta din Romania! Dupa ce le-a adus diverse critici multora, printre care Pepe, Raluca, Oana Roman, Cristina Ich, Andreea Banica, „Querida” a trecut-o pe „lista” și pe... Andreea Mantea. Iata cum a numit-o actrița pe focoasa bruneta!

- O noua zi, o noua umilința! Oana Zavoranu nu mai tace și doar... face! Dupa ce a terminat subiectul ”influencerițe”, Zavo a trecut la artistele din Romania! Ce a putut spune ”Querida” la adresa Andei Adam? A uimilit-o public pe blondina!

- Oana Zavoranu nu se lasa! Daca credeați ca diva nu mai are niciun „AS” in maneca, ei bine, v-ați inșelat! „Querida” a luat-o din nou in „vizor” pe Raluca Pastrama și i-a adresat niște cuvinte la fel de dure. Dupa ce i-a luat in ras divorțul de Pepe, actrița i-a criticat și aspectul fizic!

- Oana Zavoranu a șters pe jos cu Adelina Pestrițu: „Sunt cea mai in masura sa matur pe jos cu toate circaresele astea ieftine”. Ce razboi poarta diva cu influencerele din Romania. Oana Zavoranu a revenit in forța in prim-planul massmedia, deși nu a plecat niciodata cu adevarat, fiind una dintre cele…

- Oana Zavoranu a inceput atacul la adresa vedetelor din showbiz. Dupa ce s-a luat de Pepe, Raluca Pastrama, Oana Roman și Cristina Ich, acum diva a luat-o la rost și pe Andreea Marin. ”Querida” i-a adresat cuvinte dure ”Zanei surprizelor”.