- Oana Roman a dezvaluit recent, ca ea și Marius Elisei s-au desparțit, insa nu au decis daca vor divorța sau nu. Vedeta recunoaște ca a trecut printr-o perioada grea și se simte epuizata, insa cu siguranța va depași momentul dificil din viața ei.„Am avut un sfarșit de an cu foarte multa treaba și cu…

- Revista Unica a intrat in posesia unei fotografii unice cu Mihaela Radulescu din timpul Revoluției din 1989. Cea care astazi este supranumita Diva de Monaco se afla pe tanc, alaturi de alți revoluționari. In 1994, din grupul de revoluționari din fotografia cu pricina mai ramasesera in viața doar doi.…

- In urma cu cateva zile, Marius Elisei a postat pe una dintre rețelele de socializare melodia de la Vama, "Perfect fara tine", scrie viva.ro. Totul s-a intamplat inainte ca Oana Roman sa anunțe ca nu mai formeaza un cuplu, iar mesajul transmis de soțul ei a luat prin surprindere pe toata lumea.…

- Jorge a fost internat de urgența. Artistul a dezvaluit ca i s-a facut rau dupa ce a luat masa in oraș. Acesta a postat pe rețelele de socializare o imagine de pe patul de spital și a afirmat ca nu va mai manca niciodata la un restaurant. „Cine mai mananca la restaurant? Eu nu”, a scris Jorge pe Instagram.…

- Jorge a postat pe contul de socializare o imagine de pe patul de spital, alaturi de care a scris un mesaj, in care le marturisește admiratorilor sai ca nu va mai manca niciodata la un restaurant. Se pare ca artistului i s-a facut rau dupa ce a luat masa in oraș. „Cine mai mananca la restaurant? Eu nu",…

- Simona Halep efectueaza perioada de pregatire inaintea noului sezon la Dubai, unde se confrunta cu probleme legate de conditiile meteorologice, scrie romaniatv.net. Simona Halep a anulat antrenamentul de marti din cauza ploii care a inundat terenul. Chiar si asa, romanca a parut fericita ca a reusit…

- Primul maraton reprezinta pentru mulți un mixt de emoție puternica, neliniște, incredere, spaima și curaj. Este o cursa ce se desfașoara pe o distanța foarte mare, o distanța care nu se lasa cucerita așa ușor, pentru a o finaliza cu bine fiind nevoie de dorința și de multe antrenamente. Primul maraton…